Федеральные новости

Владельцы бара получили по 5,5 лет колонии за смертельное отравление гостей сидром

Федеральные новости 10.02.2025 17:28
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10.02.2025 17:28


Балаковский районный суд Саратовской области поставил точку в уголовном деле по факту смертельного отравления двух человек – женщин в возрасте 17 и 23 лет – сидром, в котором был обнаружен метанол. Трагедия, напоминает ИА «СарИнформ», разыгралась летом 2023 года в баре на территории города Балаково. В результате отравления еще одна молодая женщина ослепла на один глаз. 

На скамье подсудимых предстали владельцы заведения (супруги Тургины), в котором продавался поддельный алкоголь. 

Фигурантов осудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ – сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, которая привела к смерти двух человек. Каждый получил по 5,5 лет колонии общего режима. Вину осужденные не признали, – передает издание. 

В СУ СК России по Саратовской области в свою очередь уточняют, что поставщиков опасной продукции найти пока не удалось.

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