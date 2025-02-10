Владельцы бара получили по 5,5 лет колонии за смертельное отравление гостей сидром





Балаковский районный суд Саратовской области поставил точку в уголовном деле по факту смертельного отравления двух человек – женщин в возрасте 17 и 23 лет – сидром, в котором был обнаружен метанол. Трагедия, напоминает ИА «СарИнформ», разыгралась летом 2023 года в баре на территории города Балаково. В результате отравления еще одна молодая женщина ослепла на один глаз.

На скамье подсудимых предстали владельцы заведения (супруги Тургины), в котором продавался поддельный алкоголь.

– Фигурантов осудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ – сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, которая привела к смерти двух человек. Каждый получил по 5,5 лет колонии общего режима. Вину осужденные не признали, – передает издание.

В СУ СК России по Саратовской области в свою очередь уточняют, что поставщиков опасной продукции найти пока не удалось.