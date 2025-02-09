Происшествия

В поселке Волгоградской области двое пенсионеров отравились газом из-за вскипевшего чайника

Происшествия 09.02.2025 16:01
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09.02.2025 16:01


В поселке Равнинный Котельниковского района Волгоградской области отравились газом двое 65-летних пенсионеров  из-за вскипевшего чайника, передает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

С отравлением пара была доставлена в терапевтическое отделение центральной районной больницы. 

- С улицы Молодежной поселка Равнинный были доставлены два пенсионера с подозрением на отравление природным газом. Утечка произошла в связи с тем, что пара забыла выключить чайник, который в процессе выкипания воды потушил пламя конфорки, - рассказал источник информагентства. 

К счастью, сейчас их здоровью ничего не угрожает.  

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