



В поселке Равнинный Котельниковского района Волгоградской области отравились газом двое 65-летних пенсионеров из-за вскипевшего чайника, передает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

С отравлением пара была доставлена в терапевтическое отделение центральной районной больницы.

- С улицы Молодежной поселка Равнинный были доставлены два пенсионера с подозрением на отравление природным газом. Утечка произошла в связи с тем, что пара забыла выключить чайник, который в процессе выкипания воды потушил пламя конфорки, - рассказал источник информагентства.

К счастью, сейчас их здоровью ничего не угрожает.