Происшествия

Житель Волгоградской области угрожал полицейскому молотком и напильником

Происшествия 07.02.2025 16:48
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07.02.2025 16:48


В Волгоградской области житель Старополтавского района с молотком и напильником набросился на сотрудника ОМВД России. Как сообщает ИА «Высота 102», на мужчину возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. Сегодня, 7 февраля, подозреваемого заключили под стражу. 

Как уточнили в пресс-службе Старополтавского районного суда, события, которые теперь лягут в основу уголовного дела, разворачивались 5 февраля. 

– В этот день сотрудник полиции при выполнении должностных обязанностей по проведению профилактической работы и проверки лиц, находящихся на административном надзоре, прибыл по месту жительства Михаила Т. В ходе беседы находившийся в состоянии опьянения мужчина стал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, на что сотрудник полиции сделал ему замечание. В ответ на замечания Михаил Т. взял из шкафа молоток и напильник, после чего, замахнувшись молотком в сторону сотрудника полиции, высказал в его адрес угрозу применения насилия, – рассказали в суде. 

Дебошир был задержан. 7 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 апреля 2025 года.

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