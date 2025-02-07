Расследования

МВД предупредило волгоградцев о мошенничестве под предлогом замены счетчиков

Расследования 07.02.2025 14:25
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07.02.2025 14:25


В Тракторозаводском районе Волгограда на очередную мошенническую схему попала 70-летняя местная жительница. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по региону, пожилая волгоградка оформила кредит и передала почти 120 тысяч рублей злоумышленникам.

Известно, что с женщиной связался неизвестный, который под предлогом оформления заявки на поверку электросчетчика завладел кодом из СМС-сообщения, с помощью которого завладел данными пенсионерки в «Госуслугах». 

После этого волгоградке начали поступать звонки от фейковых сотрудников финансовых организаций, сообщивших о взломе портала. Для отмены оформления кредита мошенники убедили ее перевести на «безопасный счет» почти 120 тысяч рублей кредитных средств.

В полиции напоминают волгоградцам, что сотрудники ведомств и госучреждений никогда не будут звонить с просьбой под каким-либо предлогом продиктовать код из SMS-сообщения, а также перевести сбережения на «безопасные» счета.

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