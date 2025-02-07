



В Волгоградской области подведены итоги запроса котировок на оказание услуг по участию представителей Всевеликого войска Донского в Военном параде, который пройдет 9 мая 2025 года в Москве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, была подана одна заявка, в итоге закупка признана несостоявшейся, и контракт заключат с единственным участником. При этом победитель запроса котировок пока не указан.

Между тем, участие десяти казаков в параде обойдется в 4 миллиона рублей.

К претендентам на отправку в Москву предъявлен целый ряд требований. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет должны иметь отличное здоровье, в том числе психическое, позволяющее им переносить длительные тренировки. Они также не должны быть судимыми, находящимися под уголовным преследованием, не иметь иностранного гражданства и проблем с алкоголем, не быть замеченными в экстремизме.

Для казаков пошьют специальную форму с шароварами и фуражками. Сначала казаки потренируются в Ростовской области, а потом поедут в Москву, где будут репетировать вплоть до 9 мая. В стоимость услуги входят также расходы на проезд, проживание и питание волгоградских казаков в период тренировок.