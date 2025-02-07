Общество

В ЦПКиО Волгограда возведут райский уголок с бассейнами и видом на Волгу

Общество 07.02.2025 12:29
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07.02.2025 12:29


В Центральном парке культуры и отдыха подготовили проект строительства водного комплекса с круглогодичными бассейнами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, возведение крупного объекта на склоне между колесом обозрения и стадионом «Волгоград Арена» стартует уже в этом году. 

Проект подразумевает создание трех бассейнов общей площадью 1700 квадратных метров, один из них будет располагаться на втором этаже. Также планируется возведение пяти разноуровневых горок. Водный комплекс будет круглогодичным, поскольку бассейны будут оснащены подогревом. 

Для удобства посетителей комплекс будет оснащен раздевалками, туалетами, камерой хранения, шезлонгами, смотровой площадкой и фуд-кортом. Объект планируется также комплексно озеленить. Внутри на кровлях теневых навесов зацветут зеленые насаждения, превратив территорию в оазис. 

Проект уже отправлен на независимую экспертизу в специализированную организацию. После утверждения окончательного проекта дирекция парка начнет подготовку к строительству. Планируется, что строительство водного комплекса займет около 2,5 лет. 

Изображение проекта: ЦПКиО

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