



Сегодня, 7 февраля, из города Волжского Волгоградской области 13 волонтеров отправились для устранения последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарский край. По данным пресс-службы администрации города-спутника, вместе с другими россиянами волжане будут собирать загрязненный песок для последующей очистки.





Перед отъездом с волонтерами встретился глава города Игорь Воронин, который поблагодарил горожан за проявленную инициативу и пообещал поддержку.

– От лица всех жителей нашего города и от себя лично хочу выразить вам глубокую благодарность за вашу самоотверженность и неоценимый вклад в борьбу с экологической катастрофой. Волжане – смелые, отзывчивые люди, которые не боятся трудностей. Они всегда вместе со всей страной и готовы помочь в сложной ситуации, – отметил мэр.

Видео: администрация города Волжского