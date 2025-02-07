Тряпичный сгусток весом 25 кг выскребли из коллектора в Волгограде





Коммунальщикам потребовалось несколько часов для очистки забитого бытовым мусором трубопровода коллектора в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в компании «Концессии водоснабжения», из-за крупного засора вода из сетей через колодец стала выливаться на поверхность.

Специалистам «Концессий водоснабжения» удалось достать из канализационного колодца 25-килограммовую связку тряпок и влажных салфеток, которая забила канализационную трубу на улице Библиотечной. В связи с засором могли остаться без бытовых удобств 18 девятиэтажек и два детских сада. Прочистить трубу удалось при помощи специального троса.

– Сгустки из влажных салфеток достают из канализационных труб чаще всего. А между тем, в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения к сбросу в системы канализации запрещены натуральные, искусственные или синтетические волокна с длиной волокна более 3 см. Все дело в том, что влажные салфетки и влажная туалетная бумага не растворяются в воде. Состав, из которого их производят, по сути, близок к пластиковым пакетам. Попадая в канализацию, они смешиваются с другими отходами, образуя тугие комки - пробки, – предупредили в компании.

Также нельзя смывать в канализацию жирные пищевые отходы, строительный мусор, растворы кислот и щелочей, синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы, горючие и взрывоопасные вещества. Даже смываемые втулки для туалетной бумаги или бумажные полотенца лучше выбросить в мусорное ведро: плотная целлюлоза до конца не растворяется, ее остатки цепляются за шероховатости внутри труб, постепенно мешая стоку.

Фото: «Концессии водоснабжения»