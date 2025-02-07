Общество

Клоп-черепашка расплодился в Волгоградской области из-за жаркого лета

Общество 07.02.2025 16:19
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07.02.2025 16:19


Готовность регионов к борьбе против саранчовых и других опасных вредителей в предстоящем сезоне обсудили в ФГБУ Россельхозцентр. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском филиале учреждения, в Волгоградской области подготовлен прогноз развития и распространения саранчовых вредителей, а облсельхозом утвержден план работ по их уничтожению. 

К слову, жаркая и преимущественно сухая погода вегетационного периода 2024 года отрицательно повлияла на развитие лугового мотылька и мышевидных грызунов. В этих популяциях произошел спад численности. Однако для развития клопа черепашки такие погодные условия складывались удовлетворительно, подчеркнули в филиале.

Напомним, в Волгоградской области уже объявили о планах бороться с саранчой с помощью беспилотников. 

Справка. Любимая «еда» клопа-черепашки – зерновые злаковые культуры. Вредители портят качество урожая,  нарушая целостность зерна и его клейковину.

Фото V102.RU (архив)

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