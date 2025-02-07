Клоп-черепашка расплодился в Волгоградской области из-за жаркого лета

Готовность регионов к борьбе против саранчовых и других опасных вредителей в предстоящем сезоне обсудили в ФГБУ Россельхозцентр. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском филиале учреждения, в Волгоградской области подготовлен прогноз развития и распространения саранчовых вредителей, а облсельхозом утвержден план работ по их уничтожению.
К слову, жаркая и преимущественно сухая погода вегетационного периода 2024 года отрицательно повлияла на развитие лугового мотылька и мышевидных грызунов. В этих популяциях произошел спад численности. Однако для развития клопа черепашки такие погодные условия складывались удовлетворительно, подчеркнули в филиале.
Напомним, в Волгоградской области уже объявили о планах бороться с саранчой с помощью беспилотников.
Справка. Любимая «еда» клопа-черепашки – зерновые злаковые культуры. Вредители портят качество урожая, нарушая целостность зерна и его клейковину.
Фото V102.RU (архив)