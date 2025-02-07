Участник СВО стал замглавы администрации района Волгоградской области

Заместителем главы Николаевского района Волгоградской области назначен Андрей Ульянов. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной администрации, новый замглавы является кадровым военным. В 2002 году он закончил Казанское высшее артиллерийское училище, а в 2017 году – военную академию в Санкт-Петербурге. Специальность по образованию - управление воинскими частями и соединениями. В 2022 году он прошел переподготовку по специальности энергообеспечение предприятий.

Андрей Ульянов имеет воинское звание подполковника. Он также является ветераном боевых действий, участвовал в СВО, имеет государственные награды.

Являлся военнослужащим Минобороны до 2022 года. За военную карьеру он прошел путь до командира полка. С середины 2022 года по январь 2024 года работал военным комиссаром Николаевского и Быковского районов. А в январе ушел на СВО, где принимал участие в специальной военной операции в составе добровольческого формирования. Вернувшись со спецоперации, работал в 4-ом отряде противопожарной службы.

Фото администрации Николаевского района t.me