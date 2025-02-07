Расследования

Под Волгоградом экспедитора-«сказочника» осудили за хищение КАМАЗа со стройматериалами

Расследования 07.02.2025 12:16
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07.02.2025 12:16


Михайловский районный суд Волгоградской области вынес приговор 37-летнему водителю-экспедитору, который похитил КАМАЗ со стройматериалами на 11 млн рублей и свалил все на выдуманных разбойников. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчину приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. 

В суде установлено, что водитель-экспедитор в период с 11 по 13 июля 2024 года похитил вверенный ему груз вместе с грузовиком и полуприцепом. Чтобы избежать ответственности за это преступление, мужчина сообщил правоохранителям ложную информацию, что он стал жертвой разбоя.

Примечательно, что водитель в подробностях рассказал, что его под угрозой оружия похитили кавказцы, надели мешок на голову и несколько дней удерживали в неизвестном месте без еды, пока он не сбежал. Однако оперативники выяснили, что озвученная водителем история является выдуманной. КАМАЗ с измененными госномерами и грузом был обнаружен на стоянке в Краснодарском крае. Имущество было возвращено законным владельцам. 

На суде водитель полностью признал вину. Его осудили по двум статьям УК РФ - ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложным донос о совершении особо тяжкого преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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