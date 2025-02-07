В хуторе Красноталовский Еланского района Волгоградской области простятся с местным жителем, погибшим на СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тростянском сельском поселении, Виктор Логвинов ушел в зону СВО в октябре 2024 года. Однако уже через месяц стало известно о его гибели.
Виктор Логвинов до СВО работал на полях и в хозяйствах местных фермеров. Ему было 52 года. Из родных у него остались только сестры.
Как рассказали родным участника СВО, их брат погиб в боях на Кураховском направлении. Похоронят его завтра, 8 февраля.
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