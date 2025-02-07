Общество

В Волгограде запретили продажу семян «Жиртрест» и «Григорашик»

Общество 07.02.2025 09:50
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07.02.2025 09:50


Волгоградский Россельхознадзор выявил факт реализации семян овощных культур, не включенных в госреестр, через интернет-магазин. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в интернет-магазине «Планета семян», принадлежащему индивидуальному предпринимателю, предлагаются к реализации 9 наименований семян томатов, не входящих в данный реестр - «Григорашик», «Жиртрест», «Мальва», «Непасынкующийся», «СамРастет», «1000 чертей», «Чуб», «Японский трюфель розовый».

В адрес предпринимателя направлено предостережение с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в области семеноводства. 

Фото V102.RU (архив)

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