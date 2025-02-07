Экология

Скудный паводок предрекли в Волгоградской области из-за бесснежной зимы

Экология 07.02.2025 12:13
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07.02.2025 12:13


Росводресурсы сохранили прежний режим работы волгоградского гидроузла в связи со сложившейся гидрологической обстановкой в Волжско-Камском каскаде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральную службу, с 11 февраля по 10 марта объем сбросов на Волжской ГЭС составит около 5 тысяч кубометров в секунду – это столько же, сколько было в начале года. 

При этом специалисты спрогнозировали скудный паводок этой весной. Лишь на двух водохранилищах – Иваньковском и Угличском - из-за аномально теплой погоды и вызванного обильного снеготаяния в январе были увеличены сбросные расходы. В целом, по данным Росгидромета, в январе в водохранилища на Волге и Каме поступило 10,2 км3 воды, что составляет 131% нормы. В настоящее время на большинстве водохранилищ, за исключением Камского, предполоводная сработка приостановилась.

Однако аномальное тепло на всей территории Волжского бассейна, которое наблюдается в феврале, будет препятствовать глубокому промерзанию почвы и формированию устойчивого снежного покрова. По последним данным, снегозапасы сейчас составляют 68% от среднемноголетних значений. Для сравнения: в 2024 году  эта цифра была значительно выше - 109%.

По предварительным оценкам метеорологов, весной в верховьях Волги и на ее притоках уровень воды будет значительно ниже нормы. Уже сейчас Росводресурсы вынуждены корректировать работу гидроузлов с учетом этого прогноза. 

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