Мотив непонятен: в Волгограде мужчина воткнул заточку в авто ДПС



В Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские задержали мужчину, который проколол колесо патрульной машины. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел 7 февраля в районе кинотеатра «Юность».





– В ходе несения полицейскими службы к автомашине ДПС подошел неизвестный мужчина и демонстративно проколол колесо патрульного автомобиля металлической заточкой, после чего попытался скрыться, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Однако же нарушитель был задержан.

Уточняется, что задержанному 62 года и это житель Тракторозаводского района.

Мотив мужчины пока неясен. Однако известно, что в момент нападения на патрульный автомобиль он был пьян.

Видео: Волгоград с огоньком / t.me