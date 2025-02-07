Компания из Астрахани возьмется за разрушающийся памятник Ленину в Волгограде





В Волгограде подведены итоги электронного аукциона на подготовку проекта реставрации одного из самых знаменитых и уникальных памятников Ленину, расположенного в Красноармейском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», на чьем балансе находится этот объект, определил победителя закупки, которым стало ООО «Производственно-коммерческая компания МАРШ» из Астрахани.



Астраханская фирма предложила выполнить эти работы за 7 миллионов 96 тысяч рублей при начальной стоимости контракта в 8 миллионов 398 тысячи рублей. Также заявки на участие в аукционе подавали компании из Ростовской области «АI Эксперт» и «Югпроектреставрация» из Москвы. Ростовская фирма предложила цену в 7 миллионов 222 тысячи рублей, а московская – 7 миллионов 138 тысяч рублей.



ООО «ПКК МАРШ», как следует из данных системы СПАРК, уже работало в Волгоградской области. В частности, оно занималось реконструкцией братской могилы в станице Сиротинская Иловлинского района. Также специалисты компании получали контракты по надзору за работами по сохранению объектов культурного наследия в Саратове.





Напомним, до конца 2025 года исполнитель должен будет подготовить проект предстоящей реконструкции самого высокого мемориала, посвященного вождю мирового пролетариата. Специалисты тщательно исследуют скульптуру и постамент на предмет деформаций и других разрушительных процессов, определят проблемные места и предложат варианты исправления дефектов, проведут инженерно-геодезические изыскания, а также разработают систему подсветки скульптуры и предложат цветовые решения, которые могут быть использованы при реконструкции. В проект также должна быть включена замена канатов, обеспечивающих устойчивость многотонной конструкции.

Справка. Памятник Ленину установлен на берегу реки Волга около входа в судоходный канал. Его высота составляет 57 метров. Памятник был изготовлен скульптором Вучетичем в 1952 году, а водрузили его над каналом в 1973 году. С той поры он ни разу капитально не ремонтировался.

Между тем, жители Красноармейского района уже давно бьют тревогу по поводу не самого лучшего состояния памятника Ленину и даже переживают за его устойчивость. Гранит местами выкрошился, а вместо него торчат металлические конструкции. На некоторое время пришлось даже запретить проход граждан около постамента.