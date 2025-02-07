ЦБ: новая банкнота номиналом в 1000 рублей появится в конце 2025 года





Центробанк планирует выпустить обновленную купюру номиналом в 1000 рублей в конце 2025 года. Как сообщает V102.RU, об этом рассказали в официальном Telegram-канале регулятора.

– Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года, – говорится в сообщении ЦБ.

В голосовании по дизайну новой банкноты, которое также проводилось в Банке России, победило судно на подводных крыльях «Метеор», которое уже стало одним из символов Советского Союза.

Также в ЦБ анонсировали возвращение купюр номиналом в 5 и 10 рублей. В банке отметили, что печать банкнот стала более выгодней, чем чеканка монет.