Зарезавшей мужа волгоградке грозит 15 лет колонии

Жительница Волгограда предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, за это тяжкое преступление женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Убийство было совершено 19 ноября 2024 года. По данным следствия, супруги распивали спиртное в квартире, расположенной в одном из домов по улице Рионская. В какой-то момент между ними произошла ссора. Женщина схватила нож и нанесла несколько ранений супругу, а когда поняла, что натворила, вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия врачи забрали пострадавшего в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.

Расследование уголовного дела завершено. Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под стражей.

Фото из архива V102.RU