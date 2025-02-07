Общество

В Волгограде водителя самосвала наказали после ДТП с въехавшим в него авто с детьми

Общество 07.02.2025 15:55
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07.02.2025 15:55


Суд лишил прав на 1,5 года водителя грузовика MAN, который весной прошлого года остановился из-за поломки на Третьей продольной в Волгограде, а через некоторое время в стоящий грузовик врезалась легковушка. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, водитель также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Несмотря на то, что в самосвал въехала легковушка, а не наоборот, наказание понес и водитель MAN, потому что был пьян. Это выяснили сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место после ДТП.

Установлено, что водителю самосвала пришлось сделать вынужденную остановку на транспортной развязке Третьей продольной магистрали в районе ул. Историческая, 122 из-за поломки. Пока водитель выяснял причину неисправности, в MAN врезался легковой автомобиль. При проверке документов, сотрудники полиции увидели, что водитель грузовика находится в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование это подтвердило.

Мировой судьи судебного участка № 84 Дзержинского судебного района Волгограда признал водителя самосвала виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

Напомним, что ДТП на Третьей продольной напротив дома №122 по ул. Исторической произошло в апреле 2024 года. Наезд на стоящий грузовик MAN совершил водитель  автомобиля «Лада Приора». Тогда сообщалось, что он не справился с управлением. В легковушке помимо водителя находились трое пассажиров, среди которых было двое детей. Все потребовалась медицинская помощь.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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