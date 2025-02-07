



В Новоаннинском районе Волгоградской области бабушки и дедушки из отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов собрали посылки для участников специальной военной операции. Как сообщили в администрации района, своими руками пожилые новоаннинцы упаковали более 100 наборов сухого армейского душа.

– Бабушки и дедушки с большим старанием упаковали каждый пакетик, вкладывая в них частичку своей заботы и тепла, – сообщили в райадмине. –Эта акция не только демонстрирует силу единства и солидарности, но и показывает, как важно заботиться о тех, кто защищает нашу страну.





Отправка наборов на передовую планируется в ближайшие дни.

Напомним, в Красноармейском районе Волгограда в канун Рождества местные пенсионерки своими силами собрали подарки бойцам. Для этого пожилые волгоградки обошли всех соседей по микрорайону.

Фото: администрация Новоаннинского района / t.me