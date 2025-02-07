Происшествия

В Михайловке автовышка на АЗС скомкала и вонзила в опору «ВАЗ»

Происшествия 07.02.2025 14:53
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07.02.2025 14:53


В Михайловском районе Волгоградской области Госавтоинспекция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автовышки «ГАЗ» и автомобилем «ВАЗ-2115». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, авария произошла сегодня, 7 февраля, на территории АЗС по ул. Павлика Морозова. Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения. 



На кадрах видно, как водитель на спецмашине, заворачивая на территории автозаправки, врезается в легковушку и, зацепив ее, протащил несколько метров. Остановилась автовышка лишь после того как оба автомобиля врезались в опору здания на заправке.

К счастью, в аварии никто не пострадал. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области; Скриншот: Online34 | Михайловка / t.me

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