В Сети набирает популярность видео с раненым бойцом СВО, возлагающим цветы на Мамаевом кургане





По Сети набирает популярность короткое видео с российским бойцом, который на костылях поднялся на Мамаев курган, чтобы возложить цветы в Пантеоне Славы. Как сообщает V102.RU, трогательный ролик опубликован на канале «Полк-Марго помощь участникам СВО».





На кадрах военный, опираясь на костыль, с букетом цветов подходит к Вечному огню, после чего отбрасывает опору и не без труда становится на колено. Как говорится в комментарии к ролику, участник специальной военной операции в настоящее время проходит реабилитацию в Волгограде в связи с ранением.

Пользователей Сети растрогал видеоролик с военнослужащим. В комментариях многие желают ему здоровья и скорейшего выздоровления. Некоторые находят сходство ролика с тем, который был снят на Красной площади в Москве и быстро стал вирусным. Напомним, что на видео из столицы мужчина на костылях возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, с трудом опустившись на колено.

Видео: Полк-Марго помощь участникам СВО / dzen.ru