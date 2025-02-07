Общество

Волгоградским ученым вручили премии и миллионные гранты за вклад в науку

Общество 07.02.2025 15:34
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07.02.2025 15:34


Волгоградские ученые удостоены премий и грантов за вклад в науку в сфере медицины, сельского хозяйства и экологии. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областной администрации, торжественная церемония состоялась в преддверии Дня российской науки.

Десять грантов по 1 млн рублей каждый, а также шесть государственных премий на сумму 3 млн рублей были вручены ученым ВолгГМУ, ВолгГТУ, ВолГУ, ВГСПУ, НП «Волгоградская медицинская палата», Центра молодежного инновационного творчества «Биопечать». 

Коллективы направят средства на дальнейшее изучение приоритетных для региона проектов: разработку пищевых и кормовых добавок из кукурузы, технологии производства асфальтогранулобетонных смесей для дорожных покрытий, новых препаратов и методов лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, печени, нейропатической боли, глаукомы и многое другое. 

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