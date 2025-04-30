В Волгоградской области высадили более 4 тысяч деревьев





Оператор Т2 и некоммерческая организация «Русский климатический фонд» провели высадку более 4 тысяч сеянцев сосны крымской и ясеня в Волгоградском лесничестве возле поселка Каменный Буерак. В мероприятии 26 апреля приняли участие более 30 человек.

Посадка деревьев стала продолжением проекта «Посади дерево» , запущенного T2 в 2023 году. Стать участником акции может любой абонент оператора – достаточно подключить соответствующую услугу в мобильном приложении или личном кабинете на сайте. Все полученные средства направляются в фонд на покупку саженцев и организацию их посадки в одном из регионов действия проекта – Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.

Всего за время реализации проекта активисты совместно с абонентами T2 высадили более 72,5 тысячи саженцев. Посадки проходят в тех местах, где лес чаще всего страдает от пожаров, ветровалов и других природных катастроф. К примеру, в апреле 2024 года в рамках акции было высажено более 3 тысяч сеянцев крымской сосны на территории Волгоградского лесничества. Регион обладает уникальными природными ресурсами, и восстановление лесов здесь играет ключевую роль в сохранении биоразнообразия и улучшении климата. Зеленые насаждения помогают бороться с последствиями засух и пылевых бурь, которые негативно влияют на сельское хозяйство и здоровье людей.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:

– Мы гордимся тем, что проект, запущенный T2 совместно с «РусКлиматФондом», продолжает расти и приносить ощутимую пользу окружающей среде, в том числе и на территории Волгоградской области. Эта инициатива – отличный пример того, как технологии и осознанность могут идти рука об руку. За два года абоненты T2 высадили уже более 72,5 тысячи деревьев, и это только начало. При этом особую гордость вызывает участие наших коллег и волонтеров, чьи энергия и инициатива позволяют не только улучшать экологическую ситуацию, но и создавать комфортную среду.

Марианна Мунтяну, президент «РусКлиматФонда»:

–Поддерживать, сохранять и расширять лесные территории в Волгоградской области – приоритетная задача для нашего фонда и местного сообщества, ведь именно от этого зависит благополучие региона, качество жизни его жителей и будущее наших детей. Благодарим наших многолетних партнеров, местных организаторов и волонтеров за их отзывчивость, энергию и посильное участие в реализации наших общих экопроектов.

Фото:Т2

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