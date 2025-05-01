«Скоро и до Красноармейского дойдём»: Андрей Бочаров обсудил благоустройство с гуляющими по набережной волгоградцами





1 мая в Центральном районе Волгограда губернатор Андрей Бочаров проинспектировал итоги благоустройства верхней террасы набережной им. 64-й Армии. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона осмотрел проделанную работу и пообщался с отдыхающими жителями областного центра.







- Как здорово, что наш город облагораживается, создаются условия для семей с детьми, - обратилась к главе региона одна из прогуливающихся волгоградок.

Разделяет мнение молодёжи и старшее поколение. Андрей Бочаров поинтересовался впечатлениями от преображения финального участка Центральной набережной в границах музея-панорамы и ул. 7-й Гвардейской у одной из пожилых женщин.

- Всё очень хорошо, Андрей Иванович. Спасибо вам большое, - подчеркнула волгоградка.

В свою очередь глава региона отметил, что останавливаться на сделанном власти не собираются, а впереди ждут ещё более амбициозные задачи.

- Скоро перейдём и к Красноармейскому району. Нам только главное объездную дорогу достроить, - подчеркнул руководитель.





Дойдя до музея-заповедника, Андрей Бочаров пообщался и со школьниками, заступившими на «Пост №1» после торжественной церемонии зажжения Вечного огня. Ребята рассказали губернатору о первых впечатлениях от обновлённого сквера на пл. Павших Борцов, а также вручили руководителю сделанные своими руками подарки.

Фото и видео: пресс-служба администрации Волгоградской области