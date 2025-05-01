



1 мая в администрации Волгограда состоялась торжественная церемония вручения высшей награды региона. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров в Зале воинской и трудовой славы вручил ветерану Великой Отечественной войны Хельви Николаевне Латту знак «Почетный гражданин Волгоградской области».





- Спасибо вам, наша уважаемая, дорогая Хельви Николаевна, за настоящий пример бескорыстного служения Отечеству. Для меня сегодня огромная честь от имени жителей Волгоградской области, которые хорошо знают, уважают и любят вас, вручить вам самую высокую государственную награду Волгоградской области - звание «Почетный гражданин Волгоградской области», — подчеркнул руководитель.

Андрей Бочаров также обратился и ко всем жителям региона, поздравив с Днем Весны и Труда.

Отметим, во время войны Хельви Николаевна Латту ребенком пережила блокаду Ленинграда, во время которой потеряла многих родственников. Несмотря ни на что, ветеран выжила, в послевоенный период получила образование. На своём трудовом пути прошла все ступени, заняв в конечном итоге в Волгограде пост директора чулочно-трикотажной фабрики им. Крупской.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области