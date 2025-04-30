Современные дети начинают осваивать цифровое пространство едва ли не раньше, чем учатся читать. Для них интернет – естественная среда обитания, полная возможностей для обучения, общения и развлечений. Однако эта виртуальная вселенная таит в себе и множество опасностей. Как родителям обеспечить безопасность своих детей в цифровом пространстве, не ограничивая их развитие? Об этом рассказал старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

В первую очередь, по словам специалиста, стоит определить, какие сайты и приложения соответствуют возрасту ребенка. Убедитесь, что они посещают полезные и безопасные для детей ресурсы, и установите четкие ограничения на тип контента, который они могут просматривать.

– Особую осторожность следует проявлять при скачивании приложений. Официальные магазины обеспечивают базовый уровень безопасности, хоть и не дают 100% гарантии защиты от вредоносного функционала, в то время как скачивание ПО на сторонних ресурсах значительно повышает вероятность мошеннических атак. Ребенок должен четко понимать: установка неофициального софта – это риск не только для устройства, но и для семейного бюджета, – говорит Борис Лопатин.

Следующий шаг – научить ребенка не общаться с незнакомцами в Сети. Юный интернет-пользователь должен понимать, что за привлекательной аватаркой может скрываться кто угодно: мошенник, шантажист или даже преступник. Дети должны понимать, что добавлять в друзья можно только тех, кого они знают лично в реальной жизни.

Не менее важно объяснить ребенку ценность личных данных. Адрес, номер школы, телефон, банковские реквизиты – вся эта информация должна оставаться под строгим замком. Нельзя публиковать ее в соцсетях и телеграм-каналах.

Напомним, что в последнее время мошенники стали звонить детям в том числе и от лица сотрудников учебных заведений, запрашивая персональные данные. Цель – получение доступа к «Госуслугам» и другим сервисам.

Помимо этого, ребенка могут запугать уголовными делами в отношении родителей, требуя для «спасения» передачи ценных вещей и денег курьеру. Следует научить ребенка сообщать о таких звонках взрослым, а также ни в коем случае не называть свои данные, коды из смс и не отдавать незнакомым людям вещи, хранящиеся дома.

Не менее опасной схемой является дропперство – ребенка вовлекают в процесс передачи денег третьим лицам или убеждают оформить на себя банковскую карту, а управление ей передать незнакомым людям. Донесите детям, что любые финансовые операции нужно согласовывать со взрослыми, и не в коем случае нельзя принимать деньги от незнакомых людей.

Похожий вид мошенничества – «аренда» аккаунтов в мессенджерах, детей в это вовлекают особенно активно, зачастую через игровые чаты. За небольшие деньги у них запрашивают данные от аккаунтов, а затем совершают с них мошеннические звонки и рассылают сообщения, поэтому соглашаться на такие предложения от незнакомцев опасно.

Эксперт также рекомендует использование псевдонима в сети. Это помогает избежать идентификации и узнавания по настоящему имени на форумах, в онлайн-играх и социальных сетях.

Стоит также объяснить детям, что не стоит кликать по подозрительным ссылкам, которые могут прийти даже от знакомых, если их аккаунт взломали. Яркие баннеры с обещаниями подарков или сообщения «Посмотри, что о тебе говорят» – классические фишинговые ловушки. В последнее время вредоносные баннеры и ссылки можно встретить даже на официальных сайтах и приложениях. Задача родителя – научить ребенка распознавать такие уловки.

Также важно донести до ребенка, что все платежи, будь то игровая валюта или подписки, должны согласовываться с родителями. Хорошей практикой будет подключение уведомлений обо всех операциях по карте.

По словам Бориса Лопатин, геолокация – еще один потенциально опасный инструмент. Отмечая место на фотографиях, дети нередко раскрывают своё повседневное местонахождение: дом, школа, места отдыха. Объясните, что таких меток лучше избегать.

Cерьезные последствия могут иметь и пересланные личные фото. Даже если просьба исходит от «близкого друга» в сети, эти изображения могут быть использованы для шантажа. Ребенок должен четко понимать: никакие конфиденциальные снимки не должны покидать его устройство.

Эксперт также рекомендует использовать функции родительского контроля как инструмента, помогающего создать безопасную среду для ребенка. Однако важно не просто установить ограничения, а научить ребенка понимать их необходимость.

– И самое главное – создайте атмосферу доверия, чтобы ребенок без страха рассказывал вам о любых подозрительных ситуациях. Интернет, как и большой город, может быть и полезным, и опасным. Наша задача – не запрещать его, а научить детей правильно ориентироваться в цифровом пространстве, вооружив их знаниями и пониманием возможных рисков. Регулярные беседы, личный пример и разумный контроль помогут сделать онлайн-жизнь вашего ребенка комфортной и безопасной, – советует Борис Лопатин.

Фото: архив V102.RU