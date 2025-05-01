30 апреля в рабочем посёлке Октябрьский одноимённого района Волгоградской области иномарка сбила двоих несовершеннолетних. Как сообщает ИА «Высота 102», школьники вечером катались на электровелосипеде.
- В 18:26 час. напротив дома № 34 по ул. Дзержинского р. п. Октябрьский произошло столкновение электровелосипеда и автомобиля Mitsubishi, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами. После наезда школьники в возрасте 12 и 9 лет были доставлены в местную больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области