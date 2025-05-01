Общество

В Волгограде компания-ликвидатор свалок вернёт в бюджет 2,1 млн рублей

Общество 01.05.2025 08:12
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01.05.2025 08:12


29 апреля в Казани арбитражный суд Поволжского округа поставил точку в деле о махинациях с госзакупками и ограничении конкуренции. Как сообщает ИА «Высота 102», компании ООО «Ольма» не удалось оспорить решение арбитражного суда Волгоградской области о признании недействительными сразу четырёх договоров на ликвидацию незаконных свалок в Советском районе Волгограда.

Ещё в 2024 году прокуратура уличила чиновников городской администрации в искусственном дроблении тендеров, что позволило обойти необходимость проведения конкурсных процедур и ограничило конкуренцию. В результате надзорное ведомство вынуждено было обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договоров.

- Фактически между сторонами имела место единая сделка, искусственно раздробленная и оформленная самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных федеральным законодательством в целях осуществления закупки с единственным поставщиком, что в отсутствие конкурентных процедур способствовало созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишило других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, возможности реализовать свое право на заключение контракта, - говорится в материалах судебного разбирательства.

По информации прокуратуры, в результате незаконных действий мэрии из бюджета были потрачены 2,1 млн рублей. В рамках судебного разбирательства первый заместитель прокурора Волгоградской области потребовал в суде признать подписанные соглашения ничтожными, а получившую госконтракты на ликвидацию мусорок компанию «Ольма» вернуть в бюджет все полученные средства.

Арбитражный суд Волгоградской области требование иска надзорного ведомства полностью удовлетворил. Впоследствии позицию прокуратуры занял и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове, а теперь кассационная жалоба компании ООО «Ольма» отклонена и судом Поволжского округа в Казани.

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