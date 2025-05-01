Депутат Волгоградской городской думы успешно оспорил штраф за пользование платной парковкой в центре города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда Волгограда, Сергею Сидельникову «прилетел» штраф от территориальной административной комиссии района в размере 2,5 тысячи рублей за то, что, якобы, он не оплатил парковку по адресу ул. Володарского, 2. В связи с этим народный избранник был привлечен к административной ответственности.

Однако, как следует из материалов дела, Сергей Сидельников посчитал наказание несправедливым и оспорил штраф. В качестве доказательства он приложил выписку из дебетовой карты, подтверждающую платеж в 40 рублей в приложении GORPARKOVKI Volgograd.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что депутат действительно оплатил парковочную сессию. Однако при указании регистрационного номера транспортного средства допустил досадную ошибку в одной букве.

Суд пришел к выводу, что совершенное Сидельниковым деяние, хотя формально и содержит признаки состава административного правонарушения, но с учетом его характера, роли правонарушителя и отсутствия каких-либо тяжких последствий, является в итоге малозначительным.

В связи с этим суд отменил постановление о привлечении депутата к административной ответственности в виде штрафа и прекратил производство по делу в связи с малозначительностью правонарушения, ограничившись устным замечанием в адрес волгоградского депутата.

К слову, Сергей Сидельников, с которым связался корреспондент V102.RU, отказался комментировать эту ситуацию.

Напомним, платные парковки были одобрены Волгоградской городской думой в июне 2023 года. Новый порядок начал действовать в мае 2024 года с привокзальной площади, затем он был введён на улично-дорожной сети, примыкающей к Центральной набережной. Сейчас власти анонсировали третью волну расширения. Платный режим парковки автомобилей в ближайшее время полноценно должен заработать ещё на 15 улицах.

Фото V102.RU (архив)