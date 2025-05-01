



Александр Бастрыкин вновь вынужден был обратить внимание на проблему нападения бездомных животных на жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз председатель СК заинтересовался происшествием в Новом Рогачике, где собаки покусали 11-летнюю девочку. По факту произошедшего следователями заведено уголовное дело.

- 28 апреля текущего года агрессивное животное набросилось на ребенка вблизи детского сада, укусив ее за ногу. Помощь малолетней оказал прохожий. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, ей требуется длительное лечение, - рассказали журналистам в Следкоме.

Александр Бастрыкин потребовал от СУ СК России по Волгоградской области доложить о ходе расследования и мерах, предпринятых для защиты прав несовершеннолетней и наказания виновных лиц. Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате органа.