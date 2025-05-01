Представители коммунистической партии «Коммунисты России», одобрив присвоение международному аэропорту Волгоград наименования «Сталинград», потребовали продолжения восстановления исторической справедливости. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заявление председателя ЦК КПКР Сергея Малинковича, новое название аэропорта в Волгограде он назвал «долгожданным событием, символом памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны» и поблагодарил за это президента России.

Однако, считает Малинкович, на этом нельзя останавливаться и надо идти дальше.

– Волгоград, город-герой, должен навсегда носить имя героя Сталина, под руководством которого была одержана историческая победа в Сталинградской битве, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной войне, – считает он. – Мы уверены, что возвращение городу имени Сталина станет ещё одним шагом к восстановлению исторической правды и увековечиванию памяти о великом советском лидере.

Добавим, что депутат ГД Сергей Миронов, считает, что присвоить название Сталинград можно было бы всему поселку Гумрак, который входит в состав Волгограда и где располагается аэропорт. Впрочем, отметил политик, он остался доволен и решением президента:

– На форуме в Волгограде я высказал идею переименовать поселок Гумрак, где находится аэропорт города, в Сталинград. Схожую просьбу Владимиру Путину передали ветераны Волгоградской области через губернатора региона Андрея Бочарова. В итоге Указом Президента России Международному аэропорту Волгограда (Гумрак) присвоено историческое наименование – «Сталинград». Благодарен главе государства за это решение, которое соответствует исторической памяти, героическому прошлому города-героя и пожеланиям самих волгоградцев.

Напомним, Владимир Путин подписал Указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования «Сталинград». При этом в документе было подчеркнуто, что данное переименование не повлечет за собой изменений в названии географических объектов.

Просьбу о переименовании аэропорта озвучил Владимиру Путину губернатор Волгоградской области во время совместной встречи в Волгограде. Андрей Бочаров пояснил, что это пожелание ветеранов и участников СВО. Поздно вечером в тот же день, 29 апреля, глава государства по возвращении в Москву сразу поставил подпись под соответствующим документом.

Фото: V102.RU