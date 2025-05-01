Общество

«Надо идти дальше»: переименовать Волгоград или его часть в Сталинград призывают политики

Общество 01.05.2025 08:43
0
01.05.2025 08:43

Представители коммунистической партии «Коммунисты России», одобрив присвоение международному аэропорту Волгоград наименования «Сталинград», потребовали продолжения восстановления исторической справедливости. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заявление председателя ЦК КПКР Сергея Малинковича, новое название аэропорта в Волгограде он назвал «долгожданным событием, символом памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны» и поблагодарил за это президента России. 

Однако, считает Малинкович, на этом нельзя останавливаться и надо идти дальше.  

Волгоград, город-герой, должен навсегда носить имя героя Сталина, под руководством которого была одержана историческая победа в Сталинградской битве, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной войне, – считает он. – Мы уверены, что возвращение городу имени Сталина станет ещё одним шагом к восстановлению исторической правды и увековечиванию памяти о великом советском лидере.

Добавим, что депутат ГД Сергей Миронов, считает, что присвоить название Сталинград можно было бы всему поселку Гумрак, который входит в состав Волгограда и где располагается аэропорт. Впрочем, отметил политик, он остался доволен и решением президента: 

– На форуме в Волгограде я высказал идею переименовать поселок Гумрак, где находится аэропорт города, в Сталинград. Схожую просьбу Владимиру Путину передали ветераны Волгоградской области через губернатора региона Андрея Бочарова. В итоге Указом Президента России Международному аэропорту Волгограда (Гумрак) присвоено историческое наименование – «Сталинград». Благодарен главе государства за это решение, которое соответствует исторической памяти, героическому прошлому города-героя и пожеланиям самих волгоградцев.

Напомним, Владимир Путин подписал Указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования «Сталинград». При этом в документе было подчеркнуто, что данное переименование не повлечет за собой изменений в названии географических объектов. 

Просьбу о переименовании аэропорта озвучил Владимиру Путину губернатор Волгоградской области во время совместной встречи в Волгограде. Андрей Бочаров пояснил, что это пожелание ветеранов и участников СВО. Поздно вечером в тот же день, 29 апреля, глава государства по возвращении в Москву сразу поставил подпись под соответствующим документом. 

Фото: V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.05.2025 09:03
Общество 01.05.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2025 08:45
Общество 01.05.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2025 08:12
Общество 01.05.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2025 20:58
Общество 30.04.2025 20:58
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2025 20:14
Общество 30.04.2025 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2025 19:55
Общество 30.04.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2025 19:32
Общество 30.04.2025 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2025 19:16
Общество 30.04.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2025 16:58
Общество 30.04.2025 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2025 16:16
Общество 30.04.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2025 15:18
Общество 30.04.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2025 13:53
Общество 30.04.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2025 13:51
Общество 30.04.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2025 13:42
Общество 30.04.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2025 13:38
Общество 30.04.2025 13:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:03
И они тоже платят? Депутат гордумы в суде отбился от штрафа за платную парковкуСмотреть фотографии
08:45
На волгоградских трассах притихнут дорожникиСмотреть фотографии
08:43
«Надо идти дальше»: переименовать Волгоград или его часть в Сталинград призывают политикиСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде компания-ликвидатор свалок вернёт в бюджет 2,1 млн рублейСмотреть фотографии
07:40
В Волгограде с 1 мая дачные автобусы перешли на «летнее» расписаниеСмотреть фотографии
07:03
Под Волгоградом две региональные трассы выведут из сумрака за 60 млн рублейСмотреть фотографии
21:50
Гандболистки «Динамо-Синары» выбыли из борьбы за медали СуперлигиСмотреть фотографии
21:15
Плакать хочется: в Волгоградской области цены на лук взлетели на 14%Смотреть фотографии
20:58
Проткнутый могильной оградой пес пошел на поправкуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:39
Два вида бензина подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:14
Путин не исключил переименования Волгограда в СталинградСмотреть фотографииCмотреть видео
19:55
Авиалесоохрана озвучила тревожный прогноз по Волгоградскому регионуСмотреть фотографии
19:32
Опубликован график работы ГАИ на майских в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:16
Волжский комбинат выплатил 4 млн руб. из-за «всплывшего» фальсификатаСмотреть фотографии
19:08
Володин: Прилетая в «Сталинград», будем возвращаться к историиСмотреть фотографии
18:42
В России призвали дать бой заграничному аниме отечественным контентомСмотреть фотографии
18:07
Андрей Серенко: Волгоград – взлетная полоса в новое российское будущееСмотреть фотографии
16:58
В Камышине разыскивают голубоглазого парня в черной курткеСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде 4 мая центр города вновь частично закроют для автомобилейСмотреть фотографии
16:20
Дополнительные электрички пустят в день матча «Ротора» с «Енисеем»Смотреть фотографии
16:16
Сети горячего водоснабжения осовременили на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:02
Драка трех молодых волгоградцев попала на видео: один из них в реанимацииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Гриппующих волгоградцев стало меньше на третьСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде трамваи №№ 1, 2, 4, 10 работают в изменённых границахСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области брат участника СВО вернет похищенные у бойца 4,2 млн рублейСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде «Бессмертный полк» пройдёт в составе расчётов Парада ПобедыСмотреть фотографии
13:51
Сказано – сделано: на картах «Яндекса» появился аэропорт «Сталинград»Смотреть фотографии
13:38
В МБУ «Северное» приступают к ремонту «яслей»Смотреть фотографии
13:33
«Ваше поручение выполнено»: Андрей Бочаров рассказал ветеранам о встрече с ПутинымСмотреть фотографии
13:06
Банк РФ: резкое подорожание кофе и рыбы повлияло на инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 