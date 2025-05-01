Общество

В Котово 1 мая потребители частично остались без питьевой воды

Общество 01.05.2025 10:58
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01.05.2025 10:58


В Котово Волгоградской области жители массово бьют тревогу из-за перебоев с водоснабжением. Как сообщает ИА «Высота 102», коммунальный ресурс начал исчезать в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Жалобы на полное отсутствие питьевой воды или существенное снижение давления приходят от собственников на ул. Северная, ул. Зелёная, ул. ВЛКСМ, ул. Мира, ул. Чапаева, ул. Губкина, ул. Привокзальная.

По данным местных жителей, в водоканале сообщают, что на магистральном водоводе вновь могла произойти авария. Информацию об этом частично подтверждают в администрации Котово. Специалисты уточняют, что городские службы уже выясняют причины произошедшего.

- Аварийная бригада МУП «Котово-Водоканал» обследует водовод. Выясняются причины снижения давления воды, - подчеркнули в Едином портале ЖКХ администрации города Котово.

Напомним, ранее в январе 2025 года город на новогодних каникулах лишился питьевого ресурса. Тогда произошёл очередной порыв на участке аварийного водовода «Филино — Котово».

Фото из архива ИА «Высота 102»

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