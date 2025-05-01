



Сегодня МУП «Метроэлектротранс» представил первую партию закупленных в 2025 году автобусов. Как сообщает ИА «Высота 102», 15 единиц нового подвижного состава уже завтра, 2 мая, усилят маршрут №21 «Железнодорожный вокзал — п. ГЭС». Приёмку общественного транспорта лично провёл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Мы завершаем комплексную программу по обеспечению подвижным составом непосредственно города Волгограда. Задача, которую мы ставили перед собой по формированию достаточно серьезной базы, выполнена. И для нас очень важно, что 95% пассажирского транспорта сегодня непосредственно используют чистые виды топлива. Но мы будем продолжать работу по обновлению транспорта, созданию условий для работы водителей, технического персонала, - подчеркнул руководитель.

Во время осмотра машин глава региона получил уникальную возможность из первых уст узнать у водителей об условиях их труда. По итогу беседы глава региона подчеркнул, что сделать предстоит ещё в транспортной сфере немало, но уже сейчас в МУП «Метроэлектротранс» созданы все условия для работы и отдыха специалистов.

- Условия труда, которые сегодня созданы в муниципальных и государственных учреждениях, дают возможность человеку, с одной стороны, реализовать себя, а с другой стороны — побыть с семьей, отдохнуть, заняться дополнительно еще каким-то делом, - подытожил Андрей Бочаров.

Отметим, 15 новых автобусов большого класса вместимости, работающие на экологичном газомоторном топливе, – это лишь первая партия нового подвижного состава. По контракту завод-производитель должен передать транспортному предприятию до конца лета ещё 32 автобуса.

Фото: "Городские вести"