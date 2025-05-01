



В Красноармейском районе Волгограда руководство «Клинической больницы скорой медицинской помощи №15» приняло решение разорвать контракт на реконструкцию 7-этажного здания стационара. Компания «ПМК-38» уже на полгода задержала сроки сдачи объекта, а общая готовность трёх обновляемых блоков едва дотягивает до 36%.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении редакции, к апрелю 2025 года строители произвели замену окон на 98%, сетей отопления на 75%, сетей электроснабжения на 50%, слаботочных сетей на 35%, чистовую отделку на 35%, ремонт вентиляции на 30%, замену стояков водоснабжения и водоотведения на 10%. До сих пор специалисты так и не приступили к обустройству сетей медицинских газов.

Несмотря на колоссальное отставание от графика, во время недавнего осмотра объекта заказчику удалось застать всего трёх рабочих. При этом если в блоках «А» и «Б» был произведён хоть какой-то минимум работ, то к ремонту в блоке «В» подрядчик и вовсе не приступал.

- По состоянию на 4 апреля 2025 года сумма неисполненного обязательства по контракту 541,9 млн рублей, - сообщила заместитель главного врача ГУЗ «КБСМП № 15» по экономическим вопросам Елена Бабичева.

В результате медицинской организацией было принято решение о расторжении в одностороннем порядке заключенного соглашения. Кроме того, больницей были направлены в адрес компании «ПМК-38» многомиллионные требования на возврат неосвоенного аванса.





Напомним, контракт между ГУЗ «КБСМП № 15» и компанией «ПМК-38» был заключён в мае 2023 года. Сдача должна была состояться в ноябре 2024 года. О срыве сроков обновления реконструкцию 7-этажного здания стационара редакция рассказывала несколько месяцев назад. Тогда в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что ситуация еженедельно находится на контроле руководства больницы, а специалисты делают всё возможное, чтобы заставить подрядчика начать наверстывать упущенное.

Ранее ИА «Высота 102» сообщала о срыве ремонта в Волгограде больницы №4, а также реконструкции медицинского колледжа и строительства новой водолечебницы в Советском районе областного центра. На вопиющую ситуацию с данными объектами вынужден был обратить внимание губернатор Андрей Бочаров. Глава региона лично осмотрел объекты и распорядился снять с должности директора ГКУ ВО «Управление капитального строительства». Кроме того, руководителем было дано профильному заместителю Юрию Седову три месяца на исправление ситуации.

Фото из архива пресс-службы администрации Волгоградской области