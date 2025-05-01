Депутаты хотят пускать в Россию лишь мигрантов со справкой





В Госдуме разработана новая инициатива об ужесточении миграционной политики. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Парламентскую газету, депутаты хотят обязать иностранцев сдавать анализы на опасные инфекции, а также подтверждать отсутствие наркотической зависимости сразу по приезду в Россию.

Парламентарии обратили внимание на то, что сейчас, пересекая границу страны, гастарбайтеры, по сути, находятся в тени. Сдавать биометрию и анализы они должны лишь при получении официального разрешения на работу.

- Патент оформляется уже находясь в России и добравшись до места потенциального трудоустройства. То есть мигрант может прилететь в Москву, а работать в другом регионе, за тысячи километров от столицы. Все время, пока он туда добирается и приступает к оформлению документов, наше государство о нем практически ничего не знает, - сообщил журналистам глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутатом разработан законопроект, по которому мигранты обязаны будут при пересечении границы предоставить оплаченную медицинскую страховку, готовые результаты анализов на опасные вирусы, а также актуального тестирования на наркотики.