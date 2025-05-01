Общество

Волгоградский аэропорт украсила вывеска с новым названием

Общество 01.05.2025 14:49
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01.05.2025 14:49


Менее суток потребовалось, чтобы изготовить и установить на фасад международного аэропорта Волгограда новое название. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, вечером 30 апреля специалисты произвели демонтаж брендированного названия аэропорта и установили новую ярко-красную вывеску «Сталинград».

В ночное время надпись подсвечивается, благодаря чему пассажиры первых же вечерних рейсов смогли увидеть ее во всей красе. Волгоградцы и гости города-героя поспешили запечатлеть увиденное и поделиться кадрами в социальных сетях.

Напомним, указ о присвоении аэропорту Волгограда названия «Сталинград» подписал Владимир Путин по итогу рабочей поездки в Волгоград. Документ был опубликован на сайте Кремля в ночь с 29 на 30 апреля и вызвал всплеск дискуссий о необходимости переименования теперь уже и самого областного центра.

Фото: Короче, Волгоград / t.me

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