В Котово приостановят водоснабжение соцобъектов для ремонта коммунальных сетей





1 мая в Котово Волгоградской области после жалоб горожан на отсутствие водоснабжения коммунальщики всё же обнаружили место прорыва городского водовода. Как сообщает ИА «Высота 102», повреждён оказался участок сетей у местного ФОКа.

- Обнаружена утечка воды по ул. Чапаева. С 15:00 будет приостановлено водоснабжение посёлков Буровик и Опытного завода, Центральная районная больница и Психоневрологический интернат, - сообщили на Едином портале ЖКХ администрации Котово.

Отметим, точные сроки ликвидации аварии специалисты не называют, ограничившись формулировкой «до полного устранения».