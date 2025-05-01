Происшествия

Под Волгоградом школьницу госпитализировали после ДТП с двумя иномарками

Происшествия 01.05.2025 10:24
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01.05.2025 10:24


30 апреля в Суровикинском районе Волгоградской области произошло жёсткое ДТП с участием двух иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась в полдень на территории Сысоевского сельского поселения.

- В 11:47 на 153 км автодороги «Волгоград – К. Шахтинск – Луганск» произошло столкновение автомобилей Volkswagen Tiguan и Chery Tiggo, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, легковушки врезались друг в друга на полной скорости. Обломками кузовов, дисков и колёс машин оказался усеян асфальт на протяжении нескольких десятков метров.


В результате ДТП автомобиль Chery частично лишился левой стороны. Пассажиров в салоне во многом спасли от гибели вовремя сработавшие подушки безопасности.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в аварии пострадали 11-летняя девочка, находящаяся в автомобиле Chery Tiggo, и пассажирка автомобиля Volkswagen. Обе были госпитализированы прибывшей на место каретой скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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