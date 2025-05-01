Демонстрации, пачки открыток и дефицитный «Байкал»: волгоградцы вспомнили, как отмечали советский Первомай





Уже несколько лет Волгоград встречает Первомай без демонстраций. Однако те шумные, не лишенные официоза, но все же радостные шествия многие вспоминают с ностальгией. О врезавшихся в память эпизодах праздника горожане рассказали корреспондентам ИА «Высота102».





Первомайские демонстрации в Царицыне долго не приживались. Их проводили и в 1918 году, накануне страшного голода в Поволжье, и в 1926-м. Масштабные шествия становились единичным событием и никак не перерастали в традицию. Ситуация изменилась только в 1935 году – после издания постановления правительства с требованием проводить первомайские демонстрации, украшать витрины магазинов красными флажками, продавать изображения членов правительства.

В послевоенные годы День весны и труды отмечали субботниками. А вот шумные демонстрации вернулись в город только к концу 50-х годов.

- Пик демонстраций пришелся на 70-80-е годы, - говорит заведующий отделом научно-экспозиционной работы Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Талдыкина. – В то время я была ребенком, который с нетерпением ждал Первомая. Пока мама подписывала близким открытки, желая «радости, добра и мирного неба над головой», я надувала разноцветные шарики и предвкушала момент, когда после шествия мы подойдем к ярмарочным палаткам и купим дефицитные в те годы шоколадные конфеты, пирожные и наш любимый «Байкал». Счастливая девчонка с красивыми бантами, я ехала на папиных плечах и голосила после фразы: «Идет Волгоградский трубный завод. Ура!». Никто тогда и не вспоминал про историю праздника. Все радовались цветущей весне, двум выходным дням в кругу семьи и этой атмосфере единения.





Как праздник родом из детства, Первомай вспоминает и знакомая многим волжанам кондуктор автобуса Любовь Аленкина. Девчонка из начальной школы, она с нетерпением ждала не только семейных посиделок после демонстрации, но даже генеральной уборки накануне Первомая.

- Сейчас большинство людей проводят генеральную уборку накануне Пасхи, а раньше мама намывала окна, стирала шторы и наводила порядки перед Первомаем, - рассказывает Любовь Аленкина. – Родители моей подруги, работавшие на шинном заводе, брали нас с собой на демонстрации. Как сейчас помню эту нестройную колонну людей с шариками, цветами. «Мимо центральной трибуны проходят сотрудники Волжского шинного завода. Ура, товарищи! Они выполнили пятилетку за столько-то столько-то». И акцент действительно делался именно на труде, а не на шашлыках, как сегодня. После мы возвращались домой и вместе с родителями шли в гости к кому-то из соседей – такой вот дружный подъезд был у нас. За столом взрослые общались, пели песни – и советские, и народные. Столько всего изменилось в жизни, а те моменты я помню очень отчетливо.





Впрочем, официальное шествие по центру города впечатляло не всех. Сходив на демонстрацию лишь однажды, волжский краевед Андрей Клушин нисколько не проникся ее атмосферой.

- Помню, как в 1977 году я, восьмилетний мальчишка, пошел на Первомайскую демонстрацию вместе с отцом. По правде говоря, на этот поход он соблазнил меня мороженым, - улыбается Андрей Клушин. – Флаги, транспаранты, выкрикиваемые через мегафон лозунги – все это осталось для меня непонятным. Другое дело – День Победы. Там все очевидно и без слов. Даже для ребенка.





А вот известный фотокорреспондент Геннадий Гуляев практически всегда наблюдал за праздничным шествием через объектив. Кстати, первые кадры с демонстрацией он сделал еще задолго до начала профессиональной карьеры.





- В архиве сохранилась фотография с первого мая 1978-го. Я заканчиваю седьмой класс, в руках – простенький фотоаппарат «Смена», подаренный мне на 14-летие, а в объективе – нравившаяся тогда одноклассница Светка. Эти кадры я проявил и напечатал в ванной на детском портативном фотоувеличителе. Уже став фотокорреспондентом, я десятки раз снимал Первомай. Помню, как в 1995-м, после появления Kodak, Konica, Fujifilm, все репортеры перешли с черно-белой на цветную импортную пленку и после съемки сразу же шли на проявку. В те времена у нас еще не было сканеров, поэтому мы сначала печатали карточки, а после сканировали их в редакции, - делится профессиональными тонкостями Геннадий Гуляев. – В каждом издании были свои приоритеты, и часто от меня требовали только официальные снимки. Но я, как любитель разных каверз и необычных моментов, попутно не мог отказать себе в парочке «живых» фотографий, которые не вписывались в официальную картинку праздника. Конечно, они не шли в печать, но оставались в моем личном архиве и постепенно становились историей.





Фото Геннадия Гуляева и героев публикации