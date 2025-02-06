«Я бы в мельники пошел»: в Волгограде назвали топ небанальных вакансий





Работодатели Волгограда готовы трудоустраивать жителей не только «приевшимися» менеджерами, кассирами и грузчиками. Как сообщают аналитики hh.ru, есть предложения и намного интереснее. Проанализировав рынок труда в феврале, специалисты составили топ необычных и высокооплачиваемых вакансий.

На первом месте рейтинга редких специалистов, которых разыскивают волгоградские работодатели, аналитики разместили мельника минерального сырья. Здесь, правда, не самая высокая зарплата, – до 61 тысячи рублей (до вычета налогов).

Второе место занимает аэродромный рабочий. Это тот человек, без которого не обойдется содержание летного поля. Зарплата – до 43 тысяч рублей до вычета налогов.

Самое, пожалуй, необычное предложение – это вакансия фелинолога. По данным работодателя, специалисту предстоит заниматься подбором кошек, их осмотром и адаптацией. Зарплата очень достойная – от 80 до 120 тысяч рублей на руки. Однако здесь все же нужно специальное образование.

До 100 тысяч рублей предлагают в качестве ежемесячного вознаграждения до вычета налогов соискателям на должность дегустатора. Обязанности: составление винной карты, консультации посетителей в выборе напитков, рекомендации выбора блюд.