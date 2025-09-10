В Волгограде с водителя BMW взыскали 3 миллиона за смертельное ДТП

Приставы взыскали с жителя Волгограда многомиллионную компенсацию морального вреда, которую присудили родственнику одного из погибших в ДТП, передает V102.RU.

Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, сотрудники Дзержинского районного отдела судебных приставов в ходе комплекса мер принудительного исполнения заставили должника перечислить требуемую сумму на депозитный счет отдела судебных приставов в полном объеме. Средства уже получены взыскателем.

Смертельное ДТП, в котором погибло два человека, произошло 8 декабря 2019 года в Камышинском районе, где столкнулись три иномарки. Виновником аварии был признан водитель BMW, который при обгоне вылетел на встречную полосу. На месте происшествия погиб 24-летний парень, чуть позже в больнице скончалась 18-летняя девушка.

Водителю BMW назначили наказание в виде лишения свободы и взыскали компенсацию морального вреда в пользу родственников погибших. Одному из них осужденный должен был выплатить 3 миллиона рублей.