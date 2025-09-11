Расследования

«Показания свидетелей и результаты экспертиз»: присяжные знакомятся с делом обвиняемого в убийстве Пака

11.09.2025
11.09.2025


Сегодня, 11 сентября, в Волгоградском областном суде с участием коллегии присяжных заседателей продолжилось рассмотрение уголовного дела 74-летнего Александра Пака, которого обвиняют в убийстве на автомобиле многодетной матери, сообщает V102.RU.

Как сообщил заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев, сегодня в ходе судебного заседания были выслушаны показания двух свидетелей, а также исследованы экспертизы, свидетельствующие о столкновении внедорожника BMW, которым управлял Александр Пак, с машиной многодетной матери Екатерины Буравлевой.

Это ДТП, напомним, и стало первопричиной страшной трагедии, которая разыгралась позднее. По данным следствия, женщина увидела, что после ДТП водитель BMW хочет уехать и пыталась его остановить. 

Все произошло 22 октября 2024 года примерно в 15.00 на ул. Степной, напротив дома №38 на ул. Большая. Водитель автомобиля марки BMW X7  задел автомобиль под управлением 40-летней женщины. 

- В связи с этим пострадавшая вышла из салона своего автомобиля и проследовала к водителю внедорожника с целью сообщить о повреждении ее автомобиля и необходимости оформления дорожно-транспортного происшествия. Однако мужчина, используя автомобиль в качестве оружия, начал движение, зная, что женщина продолжает держаться за ручку водительской двери его авто, а также осуществляет движение вместе с ним в темпе бега. При этом водитель предпринял маневр по резкому смещению управляемого им автомобиля в правую сторону вследствие чего произошел переезд туловища и головы потерпевшей задним левым колесом, - говорится в материалах дела.

Экспертизы установили, что столкновение было, а за рулем BMW X7 в момент ДТП находился Александр Пак. Также следы остались и на ручке двери внедорожника, за который держалась женщина.

Суд опросил учительницу, которая видела первое ДТП. А также сотрудника МЧС, который ехал по работе в лицей и также стал очевидцем этой аварии. 

Волгоградский областной суд продолжит рассмотрение дела 17 и 18 сентября. 

Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 

По данным следствия, на многотонном внедорожнике Пак переехал  маму троих детей Екатерину Буравлеву, после чего скрылся с места происшествия. Сам он утверждал, что не заметил, как переехал волгоградку. Екатерина Буравлева в результате наезда получила тяжелые травмы. Ее перевезли из волгоградской больницы в НИИ Склифосовского по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. К сожалению, спасти ее не удалось. 29 ноября она скончалась.

