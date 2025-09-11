Сегодня, 11 сентября, Волгоградский областной суд вынес приговор уроженцу Азербайджана Алакбару Ахундову за жестокое убийство жительницы Волжского весной 2023 года. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, за совершение убийства с особой жестокостью (п. «д», ч.2 ст. 105 УК РФ) и кражу иностранец осужден к 17 годам колонии строгого режима.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 26-летний гражданин Азербайджана ранее уже был судим. Его жертвой стала 50-летняя жительница Волжского, с которой он общался и получал за это материальную выгоду.

Убийство было совершено 27 марта 2023 года в Волжском в квартире женщины, к которой пришел молодой приятель. Они распивали на кухне спиртное и межу ними произошла ссора.

- В ходе застолья женщина начала высказывать претензии относительно измены мужчины. На данной почве между ними произошел конфликт, в рамках которого молодой человек несколько раз ударил хозяйку квартиры по лицу, а затем кухонным ножом нанес 67 ударов в область головы и различных частей тела потерпевшей, - рассказала Черединина.

После убийства знакомой, молодой человек поднял с пола упавшие золотые украшения потерпевшей (браслеты, кольца и цепочку), а также забрал из квартиры иные ценные вещи (золотые украшения, сотовый телефон, музыкальную колонку) на общую сумму более 120 тысяч рублей. Похищенное золото и имущество он продал, а деньги потратил.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: прокуратуры Волгоградской области