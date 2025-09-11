Расследования

Изрезал 67 раз ножом: в Волгограде альфонса-убийцу приговорили к 17 годам колонии

Расследования 11.09.2025 11:51
0
11.09.2025 11:51


Сегодня, 11 сентября, Волгоградский областной суд вынес приговор уроженцу Азербайджана Алакбару Ахундову за жестокое убийство жительницы Волжского весной 2023 года. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, за совершение убийства с особой жестокостью (п. «д»,  ч.2 ст. 105 УК РФ) и кражу иностранец осужден к 17 годам колонии строгого режима.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 26-летний гражданин Азербайджана ранее уже был судим. Его жертвой стала 50-летняя жительница Волжского, с которой он общался и получал за это материальную выгоду.

Убийство было совершено 27 марта 2023 года в Волжском в квартире женщины, к которой пришел молодой приятель. Они распивали на кухне спиртное и межу ними произошла ссора. 

- В ходе застолья женщина начала высказывать претензии относительно измены мужчины. На данной почве между ними произошел конфликт, в рамках которого молодой человек несколько раз ударил хозяйку квартиры по лицу, а затем кухонным ножом нанес 67 ударов в область головы и различных частей тела потерпевшей, - рассказала Черединина.

После убийства знакомой, молодой человек поднял с пола упавшие золотые украшения потерпевшей (браслеты, кольца и цепочку), а также забрал из квартиры иные ценные вещи (золотые украшения, сотовый телефон, музыкальную колонку) на общую сумму более 120 тысяч рублей. Похищенное золото и имущество он продал, а деньги потратил.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: прокуратуры Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.09.2025 20:20
Расследования 10.09.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 11:49
Расследования 10.09.2025 11:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 11:11
Расследования 10.09.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 10:31
Расследования 10.09.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 09:46
Расследования 10.09.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 06:27
Расследования 10.09.2025 06:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 19:57
Расследования 09.09.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 16:46
Расследования 09.09.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 15:46
Расследования 09.09.2025 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 13:48
Расследования 09.09.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 12:53
Расследования 09.09.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 12:18
Расследования 09.09.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 11:26
Расследования 09.09.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 10:24
Расследования 09.09.2025 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 09:47
Расследования 09.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:56
Грозы и резкое похолодание идут на волгоградский регионСмотреть фотографии
13:44
Бастрыкин заинтересовался дорогой к хутору Зимовейский под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде возложением цветов отметили 148-летие со дня рождения ДзержинскогоСмотреть фотографии
13:04
«Родители не разошлись с детьми»: власти Волгограда прокомментировали затор у проходной школы №55Смотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Билайн за неделю прервал почти 10 тысяч звонков от мошенников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
«Меня уже на полиграф возили»: под Волгоградом пятые сутки ищут пропавшую молодую женщинуСмотреть фотографии
12:05
Волгоградцы стали менее тревожнымиСмотреть фотографии
11:51
Изрезал 67 раз ножом: в Волгограде альфонса-убийцу приговорили к 17 годам колонииСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области капремонт досрочно охватит 117 домовСмотреть фотографии
10:40
В Камышине на 3 дня отключат горячую водуСмотреть фотографии
10:02
Суд в Волгограде обязал УК истребить крыс у жилого домаСмотреть фотографии
09:50
Уроженец Камышина возглавил следственный отдел в СаратовеСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде попал на видео момент столкновения «Лады» с КАМАЗомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
В Краснооктябрьском районе Волгограда вырубят 71 деревоСмотреть фотографии
08:07
Вызывает 7 видов рака: врач рассказала о последствиях употребления алкоголяСмотреть фотографии
07:29
В Волгограде цены на огурцы упали до 116 рублейСмотреть фотографии
06:57
В Волгоградской области простятся с участником СВО Виталием ВершининымСмотреть фотографии
06:34
Володин: участники СВО должны преподавать детям в школахСмотреть фотографии
06:12
В Росстате назвали новые цены на автотопливо в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:49
«Надо сыграться»: гандболистки «Динамо-Синары» на выезде уступили «Черноморочке» Смотреть фотографии
21:10
В России годовая инфляция замедлилась до 8,1%Смотреть фотографии
20:40
В Котовском районе потратят 9 млн рублей на ликвидацию незаконной свалкиСмотреть фотографии
20:20
Камышанин перехитрил администрацию и приобрел землю за грошиСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде осудят инженера МУП «Метроэлектротранс» за махинации при закупке троллейбусовСмотреть фотографии
19:30
Волгоградская область представила в Минстрой план модернизации ЖКХ до 2030 годаСмотреть фотографии
19:00
В Волгограде на несколько ночей ограничат движение на ул. Просвещения из-за ремонта дорогиСмотреть фотографии
18:32
«Это частная собственность»: три парковки у ТРЦ «Пирамида» и ГДЮЦ в Волгограде становятся платнымиСмотреть фотографии
18:01
В Волжском «большой брат» взял под контроль чистоту городских дорогСмотреть фотографии
17:08
Суд запретил волгоградцу вспахивать берег АхтубыСмотреть фотографии
15:52
Колесо обозрения из ЦПКиО переедет на юг ВолгоградаСмотреть фотографии
 