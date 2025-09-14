873 многодетные семьи волгоградцев получили по 300 тысяч





1110 молодых семей в Волгоградской области с начала 2025 года получили новые единовременные выплаты за рождение третьего или последующего ребенка.

По данным комитета социальной защиты населения Волгоградской области, 873 семьям было выплачено по 300 тысяч рублей. Такая мера поддержки была введена с 1 января 2025 года на третьего или последующего ребенка. Пособие могут получить родители, находящиеся в браке, либо при условии, если возраст родителей не превышает 35 лет. Правом на выплату могут воспользоваться только граждане РФ, имеющие прописку на территории региона.



Обратиться за выплатой следует в течение шести месяцев со дня рождения малыша. Полученные средства семьи могут потратить на любые цели.



