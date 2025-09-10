Обвиняемого в убийстве многодетной волгоградки Пака привезли в суд присяжных

Сегодня, 10 сентября, в Волгоградском областном суде коллегия присяжных заседателей приступила к рассмотрению уголовного дела по обвинению 74-летнего Александра Пака в убийстве на автомобиле BMW многодетной матери Екатерины Буравлевой. Как сообщает V102.RU, Пак и его адвокаты ранее выступали против фото- и видеосъемки на процессе, поэтому представители СМИ смогли снять фигуранта этого резонансного дела, только когда его привезли к суду. Из автозака Пака вывели в наручниках. Его лицо было скрыто за медицинской маской и козырьком бейсболки.

Напомним, что Волгоградский областной суд сформировал коллегию из восьми присяжных 4 сентября. На рассмотрение дела в таком формате настаивал сам Александр Пак. Ранее суд несколько раз откладывал заседания и не мог собраться для решения организационных вопросов из-за болезни обвиняемого, который находился в ЛИУ-15 и не мог присутствовать на судебном заседании. Проводить процесс с участием присяжных дистанционно законодательство не позволяет. Однако в начале сентября Пака привезли в суд и заседание состоялось.

Александр Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сторона потерпевших настаивает на максимальном наказании для обвиняемого. В свою очередь, его интересы в суде представляют три адвоката.

Преступление было совершено 22 октября 2024 года на ул. Большой в Дзержинском районе Волгограда. Автомобиль BMW X7, которым управлял Пак, задел машину многодетной матери Екатерины Буравлевой. Водитель попытался уехать, но женщина попыталась его остановить, схватившись за ручку водительской двери внедорожника. Однако Пак совершил несколько маневров, в результате женщина упала, а потом внедорожник проехался по ней. Пак с места происшествия скрылся. Многодетную мать пытались спасти в клиниках Волгограда и Москвы, но 29 ноября она скончалась.

Эксклюзивное фото Алексея Костякова / V102.RU