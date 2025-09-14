65 волгоградцев переплыли Волгу при +19

10-й юбилейный заплыв прошел накануне, 13 сентября, в Волгограде. 65 отважных пловцов преодолели дистанцию в 1,2 километра, переплыв Волгу в районе Нижнего Тракторного. При том, что вчера был сильный ветер, большие волны и температура воды всего в 19 градусов, эти обстоятельства не испугали смельчаков.
В заплыве приняли участие волгоградцы, жители Волжского и других районов, увлекающиеся моржеванием. По данным ГКУ «Служба спасения», сотрудники которого сопровождали участников заплыва, мероприятие прошло без происшествий.
Фото ГКУ Служба спасения VK.com