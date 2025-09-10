V102: Опубликовано видео из суда по делу волгоградца Александра Пака





Сегодня, 10 сентября, в Волгоградском областном суде с участием присяжных заседателей стартовал процесс над 74-летним Александром Паком, которого обвиняют в убийстве на автомобиле многодетной матери. Как сообщает корр. V102.RU из зала суда, Пака утром доставили в суд. Фото- и видеосъемка непосредственно в зале заседаний запрещена.

Перед тем, как в зал зашли присяжные, обвиняемому и защитникам зачитали их права. После этого на процесс были приглашены присяжные - всего 16 человек. Половина - 8 человек - заняли места за скамьей, а остальные разместились с зале. Им также зачитали их права и выдали блокноты для пометок и записей.

Для того, чтобы сформировать свое мнение и сделать какие-то выводы, присяжным разрешено задавать уточняющие вопросы, а вот общаться между собой на заседании им запрещено. Для этого предусмотрена совещательная комната.

Присяжным сообщили, в чем обвиняется Александр Пак. Затем слово взяли защитники подсудимого. По их словам, их подзащитный ни в чем не виноват, поскольку преступного умысла у него не было - Пак вышел из машины, чтобы выкинуть, а потерпевшая схватилась за ручку его автомобиля. У самого Пака председательствующий по делу судья спросил, понятно ли ему, в чем его обвиняют. Александр Пак ответил, что ему ничего непонятно.

Напомним, что Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Резонансное преступление произошло 22 октября 2024 года в Дзержинском районе Волгограда. Автомобиль BMW под управлением Александра Пака переехал женщину на глазах у её детей напротив дома №38 по ул. Большая – около школы. Многодетную мать пытались спасти в клиниках Волгограда и Москвы, но 29 ноября она скончалась.

Эксклюзивное видео V102.RU