В Волгограде на капремонте школы искусств «умыкнули» 330 тысяч

Подрядчика, который ремонтировал школу искусств в Кировском районе, заподозрили в мошенничестве. Махинации вскрылись в результате проверки прокуратуры. Rак сообщили V102.RU в надзорном ведомстве, контракт на капремонт учреждения дополнительного образования был заключен в августе 2024 года с ООО «Строй-К».

- Работы по контракту приняты заказчиком и оплачены подрядчику в полном объеме. В то же время прокуратурой установлено, что стоимость фактически выполненных работ завышена на 330 тыс. рублей, - рассказала официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.



Полиция возбудила уголовное дело в отношении директора ООО «Строй-К» по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).



Фото сайта ДШИ «Воскресение»

