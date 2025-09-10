Волгоградца осудили на 17 лет «строгача» за развращение детей в Сети

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи подтвердил приговор 44-летнему жителю Волгоградской области Роману Сиротину за нарушение половой неприкосновенности детей с использованием одной из сетевых игр. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина осужден к 17 годам колонии строгого режима.

Волгоградский областной суд рассмотрел дело Сиротина 24 июня текущего года. Мужчину признали виновным по нескольким статьям УК РФ: ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних), ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот порнографических материалов в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста), ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов).

Сиротин не согласился с решением суда и обжаловал его. Он настаивал на своей невиновности и просил вынести оправдательный приговор, однако его жалоба была оставлена без удовлетворения.

Судом установлено, что Сиротин зарегистрировался в одной из популярных сетевых игр под аккаунтами, выдавая себя за подростка.

- В ходе переписки с детьми он предлагал за бонусы в игре скидывать их интимные видео и фото изображения, давая инструкции по изготовлению порнографических материалов. Жертвами злоумышленника становились дети в возрасте от 6 до 10 лет. Противоправная деятельность была пресечена после обращения матери одного из потерпевших, которая обратила внимание на изменившееся поведение ребенка и увидела ряд шокирующих изображений в телефоне, - рассказала Черединина.

Приговор вступил в законную силу.